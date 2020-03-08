Büyükşehir Voleybol Takımı finale kaldı
Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı 1.Lige terfi maçlarında finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.
08.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:14
Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı 1.Lige terfi maçlarında finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.
Türkiye Erkekler Voleybol 1.Lige terfi maçlarında Eskişehir'de Hakkari Sportif Faaliyetlerleri 3-0 yenen Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, finale kaldı.
Büyükşehir finale gelene kadar sırasıyla İstanbul Yeniköyspor'u 3-1, Mardin 47 Spor'u 3-0, Hakkari sportif faaliyetlerleri 3-1 ile geçerek finale kalmaya hak kazandık.
1.Lige Terfi Müsabakalarında final karşılaşması önümüzdeki hafta oynanacak. - MALATYA
Kaynak: İHA