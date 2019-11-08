Büyükşehir ve Yunusemre'den İşbirliği Protokolü

08.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:39

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesinin arazisi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ birimlerinin kullanabileceği şantiye alanı yapımı ve Yunusemre Belediyesinin Güzelyurt Mahallesi'nde yapmış olduğu pazaryeri ve otopark projesinde yer alan otoparkın 25 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devri için protokol imzaladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyareti sırasında yeni şantiye alanı için protokol imzalandı. Şantiye alanı protokolünün yanı sıra Yunusemre Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan pazaryeri ve otopark projesinde yer alan otoparkın 25 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyesine devri de imza altına alındı. Protokol imza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ramazan Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak yer aldı.

Yeni Şantiye Alanı İçin İmzalar Atıldı

Yunusemre Belediyesine ait alan üzerinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ birimlerinin faydalanabileceği bir şantiye alanı kurulması için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi arasında protokol imzalandı. İmza töreni sonrasında açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bugün burada hem Yunusemre Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi olarak iki protokol anlaşmasını imza altına aldık. Özelleştirme İdaresi'ndeki satıştan kaynaklı olarak 2014 yılında ilk defa büyükşehir belediyesi olmamız sıfatıyla valilik devir tasfiye komisyonunda bize Muradiye'de verilmiş olan depolardan şu anda tahliyelerimiz söz konusu. Yunusemre Belediyesi kendisine ait arazi üzerinde bize yer tahsisi yaptı. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi bu konuda bize bir destek sağlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ birimlerinin ve diğer birimlerin de kullanabileceği yeni bir şantiye yapmayı protokol altına aldık. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Otopark Alanı Büyükşehir'e Devredildi

Yunusemre Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesi'nde yapılan pazaryeri ve otopark projesinin Manisalı vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Başkan Ergün, projede yer alan otopark alanın yasa gereği Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devrolması gerektiğini belirterek, yapılan protokol ile bu devrin gerçekleştiğini söyledi. Başkan Ergün, otoparkın Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devrini sağlayan protokol ile ilgili olarak şunları söyledi; "Güzelyurt Mahallemizde Yunusemre Belediyesi'nin yapmış olduğu pazaryeri ve iş merkezlerinin bulunduğu alanın altında otopark yapılması söz konusuydu. Bu gerçekleştirildi. Ben projeyi hayata geçirdiği için bir kere daha teşekkür ediyorum. Oradaki mevcut otoparkın yasa gereği bize devrolması konusunda kendisiyle mutabakat anlaşması yaptık. Meclisimizden de geçen karar gereği 25 yıllığına bizlere tahsis edildi. Bununla ilgili olarak yapılan maliyet hesaplamaları üzerinden 7 milyon 150 bin lira bir bedelle bu otoparkı 25 yıllığına kullanma hakkını almış olduk. Karşılıklı istişareler, yapılan konuşmalar ile belli bir noktaya gelinmesi halkın menfaatinedir. Bu protokolü ben böyle görüyorum. Bu protokol daha güzel işlere imza atacaktır. Başta Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve tüm çalışanlarından Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki arkadaşlarımızın kararları doğrultusunda bu karar verilmiş oldu. Manisa için hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel birliktelik inşallah başka projelerle de daim olur temennisindeyim" diye konuştu.

"Bu dönem çok güzel çalışmaları başlattık"

Yapılan protokol ve atılan imzalar ile ilgili olarak Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, "Bu dönem çok güzel çalışmaları başlattık. Bugün de güzel bir protokol imzaladık. Gerek şantiye yerinin yapılması noktasında gerekse millet çarşısı dediğimiz pazaryeri otoparkının Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devri noktasında protokoller yapıldı. Güzel bir çalışma oldu. Meclisten geçen kararlar var. İnşallah bu çalışmalar önümüzdeki süreçte de devam edecek. Manisa için şehrimiz için Yunusemre için Büyükşehirimizle birlikte işbirliği ve diyalog halinde, önümüzdeki 4 buçuk yılda çok güzel çalışmalara imza atacağız. Meclis üyelerimiz, daire başkanlarımız, genel sekreterimiz, bizim başkan yardımcılarımız, müdürlerimizle birlikte örnek projeler olacaktır diye düşünüyorum. Bu bir başlangıç, herkese de örnek olur umarım. Özel desteğinden dolayı başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler