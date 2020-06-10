Büyükşehir ve TOKİ'den Manisa'ya 52 Bin Metrekarelik Millet Bahçesi Ulucami'nin etrafında gerçekleştirdiği kamulaştırma çalışmasıyla tarihi yapıyı gün yüzüne çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyesi, mevcut alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle Millet Bahçesi yapacak.

Tarihi yapının etrafındaki 52 bin metrekarelik alanda örnek bir Millet Bahçesini projelendireceklerini müjdeleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yılsonuna kadar da bu alanda uygulamaya başlamak istediklerini müjdeledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı basın açıklamasında Manisa'ya yönelik önemli müjdeler verdi. Kurum,Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulucami çevresinde başlatılan kamulaştırma çalışmalarının ardından ortaya çıkan 52 bin metrekarelik alana örnek bir Millet Bahçesi yapılacağını müjdeledi. Ulucami'nin ecdadımızın yapmış olduğu, bize emanet ettiği bir değer olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Manisa Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz, Ulucami ve çevresi koruma alanları içerisinde 52 bin metrekarelik alan var. Ulucami'miz de ecdadımızın yapmış olduğu, bize emanet ettiği bir değer. Bu değer etrafında Manisalı vatandaşlarımızın kullanacağı çok örnek bir Millet Bahçesini projelendirip, bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle yapımını gerçekleştirecek ve yılsonuna kadar da inşallah bu alanda uygulamaya başlamak istiyoruz" dedi.

Teşekkür etti

Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle yapılacak olması nedeniyle memnuniyetini paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Ulucami çevresinde tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak için kamulaştırma çalışmalarını gerçekleştirmiştik. Bunun akabinde kamulaştırma sonrasında ortaya çıkan alanın projesini de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hazırlamıştık. Tarihi Ulucami'nin restorasyon çalışmaları ile ilgili projeyi de bildiğiniz gibi Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz hazırlamış, koruma kurulundan izinlerini de almıştık. Buradaki restorasyon çalışmalarını daha sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü üstlenmişti. Sonuç itibariyle ecdat yadigarı olan bu güzel alanın yeniden gün yüzüne çıkacak olmasından dolayı mutluyuz. Projemizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilecek olması nedeniyle mutlu olduğumu ifade ediyor, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İşte projenin detayları

Ulucamii'nin ve çevresindeki diğer tescilli yapıların koruma altına alınması amacıyla 2012 yılında çalışmalara başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar kamulaştırma çalışmalarında hak sahiplerine yaklaşık olarak 32 Milyon TL ödedi. Büyükşehir Belediyesi daha sonra ise mevcut alanda, yeşil alanlarıyla, ahşap teraslarıyla, gezinti yollarıyla eşsiz bir proje hazırladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle yapılacak olan projenin kentsel tasarım alanı 51.254,96 m² olup, peyzaj uygulama alanı ise 38.833,36 m²'dir. Tarih ve yeşilin buluşacağı projenin yaklaşık maliyeti 65 Milyon TL'dir.

Kaynak: Bültenler