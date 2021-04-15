Büyükşehir ve MNG Holding'ten Fuar Merkeziyle ilgili işbirliği protokolü
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Büyükşehir ve MNG Holding'ten Fuar Merkeziyle ilgili işbirliği protokolü

Büyükşehir ve MNG Holding'ten Fuar Merkeziyle ilgili işbirliği protokolü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin dev yatırımlarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nin işletim ve yönetimi ile ilgili MNG Holding'e bağlı MNG Fuar ve Kongre Hizmetleri A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin dev yatırımlarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nin işletim ve yönetimi ile ilgili MNG Holding'e bağlı MNG Fuar ve Kongre Hizmetleri A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Rasim Fırat, MNG Holding Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve diğer yetkililer katıldı. Başkan Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada, "Son yılların en popüler turizm çeşitlerinden birisi olan fuar turizmi, kuşkusuz şehirlerin tanıtımına da önemli katkılar sağlamaya başlamıştır. Öyle ki; bugün gelişmiş birçok ülkede ve şehirde fuar ve kongre turizmi çok geniş ölçekli bir ekonomiye dönüşmüş, fuarcılık sektörü sayesinde yeni iş alanları ve istihdam olanakları oluşmaya başlamıştır" dedi.

"Fuar merkezimizle ekonomik anlamda da büyük bir ivme kat ettik"

"Bakınız yeni şehirler inşa eden Mimar Sinan, çağa meydan okuyan eserleri yapmaya başlarken 'Yaptığın işi gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar içinde' demiştir. İşte biz de şuan içerisinde bulunduğunuz bu yatırıma başlamadan önce bu dev eseri ve şehrimize kazandırdığı katma değeri gönlümüzde hissederek yola çıktık" diyen Başkan Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: "Liderimizin adını taşıyan fuar merkezimiz, hayata geçtikten sonra yerel ve bölgesel dinamikler büyük bir ivme kat etti. Fuar merkezimiz, hizmete açıldığı günden bu zamana kadar etkin birçok organizasyona imzasını atmış, böylelikle Türk fuarcılık zincirine bir halka olarak artık Erzurum da eklenmiştir. Kitap fuarları, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, İnşaat, Gayrimenkul ve Kent Fuarı, TÜBİTAK Fuarı, İstihdam Fuarı, Mobilya ve Kozmetik Fuarı gibi burada gerçekleştirilen her bir organizasyon, şehrin canlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur."

Başkan Sekmen'den Dr. Süer'e teşekkür

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuşmasında MNG Holding Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer'e teşekkür etti. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdiye kadar düzenlenen fuarlar, aynı zamanda yeni iş ortaklıkları ve ekonomik atılımların önünü de açmıştır Fuarlarımıza katılmak için Erzurum'a gelen markalar, çeşitli bayilik anlaşmalarından tutunuz da, toptan ve perakende satışlara varıncaya kadar birçok atılım içerisine girmiş ve Erzurum'da ekonomik bir canlılık oluşmasını sağlamıştır. Orta Doğu'nun en büyük fuar merkezini Erzurum'da inşa etmiş olmanın verdiği haklı gururla şimdiye kadar ulusal ve uluslararası birçok fuar organizasyonlarına ev sahipliği yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bugün burada gerçekleştireceğimiz imza töreniyle Fuar Merkezimizin işletim ve yönetim sistemi, MNG Fuar ve Kongre Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek. Umuyorum ki bu yeni konseptle MNG Fuarcılık, üretim faktörleri, piyasa ekonomisi, tüketici dengesi ve daha birçok ekonomik bileşenlerin baz alınarak gerçekleştiği bu yatırımımızda, koşul ve şartlar ne olursa olsun marjinal analizler yaparak rasyonel adımlar atacak. Böylelikle üretici de tüketici de fuar merkezimizin bereketinden, kısmetinden ve ekonomik getirisinden fazlasıyla yararlanacak."

Konuşmaların ardından protokol metni imzalandı ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - ERZURUM

Büyükşehir ve MNG Holding'ten Fuar Merkeziyle ilgili işbirliği protokolü
Büyükşehir ve MNG Holding'ten Fuar Merkeziyle ilgili işbirliği protokolü
Büyükşehir ve MNG Holding'ten Fuar Merkeziyle ilgili işbirliği protokolü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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