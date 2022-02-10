Büyükşehir ve MASKİ Projeleri, DSİ'de Görüşüldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar'ı makamında ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından il genelinde uygulamaya alınacak projelerin belirli konular açısından uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nde bir toplantı gerçekleştirildi. DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar'ın makamında gerçekleşen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe ile teknik ekipler katıldı. Toplantıda 2022 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kente kazandırılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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