Büyükşehir ve MASKİ ekipleri Bayramda vatandaşın yanında olacak
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Büyükşehir ve MASKİ ekipleri Bayramda vatandaşın yanında olacak

Büyükşehir ve MASKİ ekipleri Bayramda vatandaşın yanında olacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Bayram tatili süresince görev başında olacak Zabıta, İtfaiye, Sağlık İşleri, Mezarlık, Ulaşım, İtfaiye, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile MASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı İçme Suyu, Kanalizasyon, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal ile Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı ekipleri, 24 saat boyunca vatandaşın yanında olacak.

Tüm Türkiye'de 17 Temmuz Cumartesi günü itibariyle 9 günlük Kurban Bayramı tatili başlayacak. 4 günlük Kurban Bayramı süresince de vatandaşlar, kurban vazifesini yerine getirmek için belirlenen kesim alanlarında olacak. Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için tatil ve bayram süresi boyunca görev başında olacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta, İtfaiye, Sağlık İşleri, Mezarlık, Ulaşım, İtfaiye, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile MASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı İçme Suyu, Kanalizasyon, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal ile Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına 24 saat esasına göre hizmet verecek.

"Manisalıların yanındayız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, her an ve her koşulda Manisalıların yanında olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, tek amaçlarının vatandaşların mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesi olduğunu belirterek, "Bu düşünceden hareketle ekiplerimiz, bayram süresince 24 saat görev başında olacak. Vatandaşlarımız gördükleri her olumsuzluğu Alo 185 ve 444 99 45 Çözüm Merkezi ile ALO 153 Zabıta hattına bildirebilirler. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebr

Kaynak: Bültenler

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