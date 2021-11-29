Büyükşehir ve MASKİ'den Fırtına Seferberliği

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde etkili olan şiddetli lodos ve yağış nedeniyle teyakkuz durumuna geçti. Tüm ekipleriyle seferber olan Büyükşehir ve MASKİ, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamamaları için çaba sarf etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, şiddetli lodos ve yağış nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmaması adına yoğun mesai harcadı. Olumsuzlukların Manisalılara sorun yaşatmaması için hızla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, sorun yaşanan bölgelere anında müdahale etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle trafik ve günlük yaşam akışının olumsuz etkilenmesinin önüne geçildi. Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, vatandaşlara da herhangi bir sorun yaşamamaları adına tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

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