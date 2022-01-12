Büyükşehir ve MASKİ, 2021'e Yatırımlarıyla Damga Vurdu

MANİSA (Bültenler) - Başkan Ergün, "Sadece geçtiğimiz yıl, Büyükşehir ve MASKİ olarak toplamda 891 milyon 757 bin TL yatırım gerçekleştirdik. Bugüne kadar ise 4 milyar 803 milyon 526 bin TL'lik hizmet ve yatırım yaptık" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ocak Ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda meclis üyelerine Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hizmet ve yatırımlarla dolu bir yılı daha geride bıraktıklarını belirten Başkan Ergün, "Aralık ayı meclisinde de ifade ettiğim gibi, son 2 yılda Kovid-19 salgını ve bu salgının getirdiği olumsuzluklar nedeniyle zor günler geçirdik ve etkileri halen daha devam ediyor. Buna rağmen, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yatırımlarımıza ve hizmetlerimize ara vermeden devam ettik. Büyükşehir Belediyemizin, 2020 yılı bütçe performansıyla 30 büyükşehir arasında birinci olduğunu, yine bu sıralardan sizlerle paylaşmıştım. Üretken belediyecilik anlayışıyla bütçesinden yatırımlara en çok kaynak ayıran belediyeler arasında her zaman zirvede olduğumuzu da gururla ifade etmek istiyorum" dedi.

Yaklaşık 5 Milyar, Yatırımlara Harcandı

Büyükşehir ve MASKİ bütçesi hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Ergün, "Geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyemizin 1 milyar 490 milyonluk bütçesinin 656 milyon 757 bin lirası ile sadece yatırım yaptık. Yüzde 46,08 gibi bir orana denk geliyor. 2014 yılından bugüne kadar da bütçemizin 3 Milyar 524 milyon 858 bin TL'lik kısmını yatırıma ayırarak hemşehrilerimizin yüzünü güldürecek projelerimizi hayata geçirdik. Bu söylediklerim, Büyükşehir Belediyemizin yatırım miktarı. MASKİ tarafında ise, 700 Milyonluk bütçesinin 235 milyon lirasını yatırım harcamaları noktasında geçtiğimiz yıl kullandık. Burada da yüzde 34,97 gibi bir oran çıkıyor. MASKİ'nin kurulmasından bugüne kadar da ilimiz genelinde 1 milyar 278 milyon 668 bin TL yatırım yaptık. Asfalt çalışmalarından altyapılara, atıksu arıtma tesislerinden prestij caddelere, yeşil alan uygulamalarından kırsal kalkınma desteklerine ve itfaiye hizmetlerine kadar onlarca hizmet ve yatırımımız için sadece geçtiğimiz yıl Büyükşehir ve MASKİ olarak toplamda 891 milyon 757 bin TL yatırım gerçekleştirdik. Bugüne kadar ise 4 milyar 803 milyon 526 bin TL'lik hizmet ve yatırım yaptık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesine Bir Ödül Daha

Konuşmasının son bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyesinin ödüle layık görülen projesinden bahseden Başkan Ergün, şunları söyledi: "Geçtiğimiz hafta Türkiye Belediyeler Birliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 'Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması', İstanbul'da gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyemizi temsilen Mehmet Güzgülü Bey orada yer aldı. 171 belediye ve 196 proje fikrinin rekabet ettiği yarışmada, Manisa Büyükşehir Belediyemiz de engelli araç sürücülerinin en yakın park yerini bulmasına yönelik geliştireceği projeyle ödüle layık görüldüğünü gururla belirtmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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