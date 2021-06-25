Büyükşehir ve KASKİ'den gece mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir ve KASKİ'den gece mesaisi

Büyükşehir ve KASKİ'den gece mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi'nin Erkilet Bulvarı'nda sürdürdüğü asfalt yenileme çalışmaları kapsamında gece mesaisinde yağmur suyu ızgarası, rögar kapağı ve içme suyu şebeke hattı vana kapağı yükseltme...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi'nin Erkilet Bulvarı'nda sürdürdüğü asfalt yenileme çalışmaları kapsamında gece mesaisinde yağmur suyu ızgarası, rögar kapağı ve içme suyu şebeke hattı vana kapağı yükseltme çalışması yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından trafiğin en yoğun olduğu caddelerden birisi olan Erkilet Bulvarı'nda başlatılan asfalt yenileme çalışmaları gece-gündüz gözetmeksizin tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunun en asgari seviyede olduğu saatlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilerek çalışmalarına gece saatlerinde hız verdi. Bu kapsamda KASKİ ekipleri de güzergah üzerinde yer alan 98 adet yağmur suyu ızgarası, rögar kapağı ve içme suyu şebeke hattı vana kapaklarını yükselterek asfalt seviyesine çıkardı. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalar sayesinde, sürücülerin karşılaşabileceği, olması muhtemel risklerin ortadan kaldırılarak yol konforunun en üst düzeye çıkarılması hedefleniyor.

KASKİ ekipleri, kentin muhtelif yerlerinde yağmur suyu ızgarası, rögar kapağı ve içme suyu vana kapağı yükseltme çalışmalarını önümüzdeki günlerde de aralıksız sürdürecek. - KAYSERİ

Büyükşehir ve KASKİ'den gece mesaisi
Büyükşehir ve KASKİ'den gece mesaisi
Büyükşehir ve KASKİ'den gece mesaisi
Büyükşehir ve KASKİ'den gece mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Brad Pitt Tolga Yüce Merve Dizdar Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Metin Oktay Mert Müldür Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir ve KASKİ'den gece mesaisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 12:43:48. #1.16#

title