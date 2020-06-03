Büyükşehir ve Kahveciler Odası esnafı bilgilendirdi
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Büyükşehir ve Kahveciler Odası esnafı bilgilendirdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Manisa Kahveciler Odası, korona virüs önlemleri kapsamında bir süre kapalı kalan ve bu hafta itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayan kahvehane ve lokantalara bilgilendirmede bulundu.

Büyükşehir ve Kahveciler Odası esnafı bilgilendirdi
03.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:16

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Manisa Kahveciler Odası, korona virüs önlemleri kapsamında bir süre kapalı kalan ve bu hafta itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayan kahvehane ve lokantalara bilgilendirmede bulundu. Bu süreçte işletmelerin alması gereken önlemler anlatılırken, bakanlığın yayınladığı genelge esnaflara dağıtıldı.

Korona virüs önlemleri kapsamında bir süre kapalı kalan kahvehane ve lokantalar, alınan karar ile tekrar açıldı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Manisa Kahveciler Odası tarafından halk sağlığının korunması amacıyla vatandaşlara yeniden hizmet vermeye başlayan işletmelere bu süreçte almaları gereken önlemler anlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin ve Zabıta Şube Müdürü Ahmet Geren, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk sahasında bulunan kahvehane, çay ocağı, büfe ve lokantaları ziyaret ederek, bilgilendirmede bulundu. Esnaflara hayırlı işler dileyen Daire Başkanı Mustafa Duman ile Oda Başkanı Mehmet Çetin, İl Hıfsızssıhha Kurulu kararına uymak kaydıyla Bakanlığı yayınladığı genelgeyi dağıttı.

Alınması gereken önlemler anlatıldı

Esnaflara alınması gereken genel önlemler, müşterilere yönelik önlemler, personele yönelik önlemler, temizlik ve dezenfeksiyon önlemleri noktasında bilgiler de aktarıldı. Korona virüs önlemleri kapsamında kapalı olan işletmelerin yeniden hizmet vermeye başlamasının ardından bilgilendirmelerde bulunduklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, açık alanların kullanımında sosyal mesafenin korunması noktasında gerekli kurallarla uyulması hususunda da bilgiler aktardı. Oda üyelerine bilgilendirmelerde bulunan Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin de bu süreçte üyelerinin daha titiz davranmalarını isteyerek gerekli uyarılarda bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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