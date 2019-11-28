Büyükşehir ve Esenler Belediyesi, tank geçidi protokolünü imzaladı (2)

28.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:31

MSB İLE PROTOKOL BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'nca Esenler tank geçidi kavşak inşaatının tamamlanabilmesi için Milli Savunma Bakanlığı ve ilçe belediyesi arasında yapılacak protokolün beklendiği belirtildi.

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama, şöyle:

"Esenler'in, özellikle Tekstilkent bölgesinin TEM bağlantısını sağlamak için bölgeye bir kavşak yapılması ihtiyacı vardı. Var olan ve atıl durumdaki eski tank geçidinin, yapılacak kavşak için kullanılmasının yararlı olacağına karar verildi ve İBB Yol Bakım Daire Başkanlığı hemen çalışmalara başladı. Kavşağın Tekstilkent tarafı İBB Yol Bakım Daire Başkanlığı tarafından tamamlanmak üzeredir. Askeri kışla tarafındaki kısmı ise Esenler Belediyesi ile M.S.B. arasında yapılacak protokol sonrasında yine İBB Yol Bakım Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Tank geçidi kullanılarak yapılacak olan kavşak bölgenin ulaşım ihtiyacına büyük katkı sağlayacağı düşünülmekte. Yapılacak kavşak ile TEM'e çıkış çok daha kolay hale gelecek."

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL,

Kaynak: DHA