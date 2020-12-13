Büyükşehir ve Didim Belediyesi'nden yağışlara anında müdahale
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Büyükşehir ve Didim Belediyesi'nden yağışlara anında müdahale

13.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:21
Büyükşehir ve Didim Belediyesi'nden yağışlara anında müdahale

Didim'de etkili olan yağışlardan dolayı meydana gelen olumsuzları gidermek amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ekipleri tam kadro sahaya indi.

Didim'de etkili olan yağışlardan dolayı meydana gelen olumsuzları gidermek amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ekipleri tam kadro sahaya indi.

Didim'de etkili olan yağışlar sebebi ile meydana gelen olumsuzluklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ Ekipleri ve Didim Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sayesinden hızlı bir şekilde giderildi.

Çalışmalar kapsamında ilçede kanallara dolan yapraklar sebebi ile oluşan su birikmeleri, şiddetli rüzgar sebebi ile zarar gören çatıların yola düşmesi ve kırılan ağaçların yolları kapatması gibi durumlara anında yapılan müdahaleler ile olumsuzluklar ortadan kaldırıldı. - AYDIN

Büyükşehir ve Didim Belediyesi'nden yağışlara anında müdahale
Büyükşehir ve Didim Belediyesi'nden yağışlara anında müdahale
Büyükşehir ve Didim Belediyesi'nden yağışlara anında müdahale
Büyükşehir ve Didim Belediyesi'nden yağışlara anında müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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