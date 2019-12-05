Büyükşehir ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile 3. Açık Ders Etkinliği Yapıldı

05.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:01

"Kanserle Mücadelede Elimizde Neler Var?" konulu konferans programı yoğun katılımla yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen konferansı, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Rana Sanyal verdi. Prof. Dr. Sanyal, Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çalışmaları hakkında sinevizyon gösterisi eşliğinde bilgiler verdi.

6 ölümden birinin sebebi

Günümüzün en büyük sağlık sorunlarından kanserle ilgili bilgiler veren Prof. Sanyal, "Kanser, DNA'nın hasarı sonucu hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıdır" dedi. Dünya genelinde 2018 yılında 17 milyon yeni teşhisin konulduğunu açıklayan Sanyal, 2035 yılında bu rakamın yüzde 70 oranında artış göstermesinin beklendiğini kaydetti. Sanyal, dünya genelindeki her 6 ölümden birinin sebebinin kanser olduğunu belirtti. İlaçlar hakkında güncel bilgileri paylaşan Sanyal, ilaç geliştirme ile ilgili süreçleri anlatarak ilaç yapımının önemi üzerinde durdu.

Tarımda Yenilikçi Uygulamalar anlatılacak

Tekfen Holdingin de destek verdiği Açık Ders etkinlikleri kapsamında Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı (GEDSET) Malatya'da vatandaşlara eğitim vermişti. İkinci program olarak Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in "Deprem: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz" konulu konferansından sonra bu hafta üçüncü program olarak da Prof. Dr. Rana Sanyal, "Kanserle Mücadelede Elimizde Neler Var?" konulu konferans programını gerçekleştirdi.

Açık Ders etkinlikleri kapsamında son olarak 10 Aralık 2019 Salı günü saat 14.00'da Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan "Tarımda Yenilikçi Uygulamalar" isimli konferansı verecek. Ücretsiz düzenlenen programların sonuncusu olan konferansa da tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Kaynak: Bültenler