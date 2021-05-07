Manisa Büyükşehir vatandaşların taleplerini yerine getiriyor
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Manisa Büyükşehir vatandaşların taleplerini yerine getiriyor

Manisa Büyükşehir vatandaşların taleplerini yerine getiriyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallenin otopark sorununa büyük oranda çözüm sağlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek yapılanlar hakkında bilgi aldı. Öztozlu'ya incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ve şube müdürleri eşlik etti. Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alan Öztozlu, devam eden kilit parke çalışmalarını da yerinde inceledi. Uğur Topkaya ve Hakan Göktaş, yapılan çalışmalar hakkında Öztozlu'ya bilgi verirken, çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi. Mahallede sakinlerinden İsmail Karadağ, mahalleleri için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne talepte bulunduğunu belirterek, "Biz bu alanın otopark ve yeşil alan olması için başvuruda bulunmuştuk. Belediyemiz geldi, incelemelerini yaptı. Böyle güzel bir alanı bize kazandırdılar. Allah razı olsun belediyemizden. Buradaki insanlar için güzel bir çalışma oldu. Burası yaklaşık 100 araçlık bir otopark alanı oldu. Belediyemize bize yardımcı olduğu için çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Yapılan kilit parke çalışması hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bu alanda bir otopark alanı ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile hem otopark hem de yeşil alan çalışmasını ekiplerimizle sürdürüyoruz. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı olarak da otopark alanı için kilit parke döşeme ve aydınlatma çalışmalarını yürütüyoruz. Hafta sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 100 araçlık otoparkı Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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