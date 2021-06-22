Büyükşehir vatandaşları dinlemeye devam ediyor
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Büyükşehir vatandaşları dinlemeye devam ediyor

Büyükşehir vatandaşları dinlemeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi "Büyükşehir Sahada" uygulaması kapsamında Aydın'ın her ilçesindeki 60 mahallede daha vatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi "Büyükşehir Sahada" uygulaması kapsamında Aydın'ın her ilçesindeki 60 mahallede daha vatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya geldi.

Vatandaş ziyaretlerinin katılımcı belediyecilik anlayışının bir yansıması olduğunun altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek için her zaman sahadayız" dedi.

Vatandaşları mahallerinde ziyaret ederek taleplerini ve beklentilerini çözüme kavuşturmak, vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için gerçekleştirilen "Büyükşehir Sahada" uygulamasına dün de 60 mahalleyle devam edildi. Aydın'ın 17 ilçesindeki tüm mahallelere yayılacak olan buluşmalarda vatandaşlara Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın çalışmaları başta olmak üzere yaptığı ve yapacağı yatırımlarla ilgili bilgi verildi.

Vatandaşların talepleri ve beklentileri odağa alınarak yapılan yatırımların devam edebilmesi için bu talep ve beklentiler tek tek not edilirken, bundan sonraki yatırım planlamaları da bunlara göre yapılacak.

Başkan Çerçioğlu, "Sürekli sahadayız"

Büyükşehir Belediyesi'nin en ücra mahallelerdeki vatandaşlarla bile her zaman temas halinde olduğunu vurgulayan Başkan Çerçioğlu "Vatandaşlarımızın taleplerini yanlarına giderek dinleyip bu taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Aydın'ın doğusundan batısına, ovasından dağına nerede yaşarsa yaşasın her vatandaşımızın talebini yerine getirmek için sürekli sahadayız" diye konuştu. - AYDIN

Büyükşehir vatandaşları dinlemeye devam ediyor
Büyükşehir vatandaşları dinlemeye devam ediyor
Büyükşehir vatandaşları dinlemeye devam ediyor
Büyükşehir vatandaşları dinlemeye devam ediyor
Büyükşehir vatandaşları dinlemeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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