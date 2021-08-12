Büyükşehir Vatandaşlara Umut Olmaya Devam Ediyor
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Büyükşehir Vatandaşlara Umut Olmaya Devam Ediyor

Büyükşehir Vatandaşlara Umut Olmaya Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Kurulduğu günden bu yana sosyal belediyecilik çerçevesinde insan odaklı bir hizmet anlayışı benimseyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde de yardıma muhtaç vatandaşlar için umut oldu.

Kurulduğu günden bu yana sosyal belediyecilik çerçevesinde insan odaklı bir hizmet anlayışı benimseyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde de yardıma muhtaç vatandaşlar için umut oldu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin titiz araştırmaları sonucu belirlenen 429 aileye, pandemi süreci boyunca yaklaşık 1, 5 milyon TL nakdi yardım desteğinde bulunuldu.

Yine aynı süreç içerisinde dar gelirli 31 bin 550 haneye gıda kolisi desteği, hem üreticilere hem de dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla da 30 bin haneye 300 ton patates verildi. Ayrıca 34 vatandaşa, hasta yatağı akülü tekerlekli sandalye ve manuel tekerlekli sandalye gibi medikal malzeme yardımı sağlandı.

Başkan Albayrak: "Her Alanda Vatandaşlarımızın Yanındayız"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediyecilik hizmetlerinin sadece yol, su ve ulaşımdan ibaret olmadığını, sosyal belediyecilik alanında da il genelinde vatandaşların yanlarında olduklarını belirterek, "Göreve başladığımız günden bu yana sosyal belediyecilik ilkesiyle halkımıza destek olmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, nakit yardımı, gıda kolisi, medikal malzeme desteği ve psikolojik destek gibi birçok farklı kalemde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu anlayışla desteklerimize önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezlerinde salgın süreci boyunca psikolojik olarak zor günler geçiren 3 bin 824 vatandaşa da yüz yüze ve telefonla psikososyal destek verildi.

Kaynak: Habermetre

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