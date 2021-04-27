Büyükşehir vatandaşa her anlamda destek oluyor
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Büyükşehir vatandaşa her anlamda destek oluyor

Büyükşehir vatandaşa her anlamda destek oluyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla büyük takdir toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği 'Psikologlarımız Yanınızda' projesi ile Manisalılara destek olmaya devam ediyor.

Covid-19 salgınında, bireysel ve toplumsal anlamda karşı karşıya kalınan kaygı, korku, endişe, stres ve belirsizliklerin getirdiği psikolojik sorunların önüne geçmek amacıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 4 Eylül 2020 tarihinden bu yana 750 kişiyle online görüşmeler sağlanarak Manisalılar psikolojik destek sağlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önderliğinde her zaman vatandaşların yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Toplum ruh sağlığının güçlendirilmesine, bireylerin ve ailelerin gelişimine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Psikologlarımız Yanınızda' projesi ile vatandaşlara psikolojik destek sağlıyor. Salgın ve benzeri felaketler insanlar için sağlık anlamında fizyolojik sorunların yanı sıra psikolojik ve davranışsal olarak da sorunlara neden olurken, Covid-19 salgınında, bireysel ve toplumsal anlamda karşı karşıya kalınan kaygı, korku, endişe, stres ve belirsizlikleri getirdiği psikolojik sorunların önüne geçmek amacıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bu alanda Türkiye'de öncü olan 'Psikologlarımız Yanınızda' projesi ile Manisalılara psikolojik destek veriliyor.

750 Kişiyle Online Görüşme Gerçekleştirildi

Proje kapsamında 4 Eylül 2020'den bu yana 750 kişiyle online görüşmeler gerçekleştirildi. Pandemi psikolojik destek seanslarının görüntülü görüşme sistemi ile gerçekleştirildiği belirtilirken, uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşların akıllı telefonlarına 'Online Danışman' uygulamasını indirerek kendilerine uygun bir zamana randevu alarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin uzman psikologlarından ücretsiz olarak destek alabilecekleri ifade edildi.

Kaynak: Bültenler

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