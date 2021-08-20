BÜYÜKŞEHİR VARKEN 'YALNIZ DEĞİLSİNİZ'
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BÜYÜKŞEHİR VARKEN 'YALNIZ DEĞİLSİNİZ'

BÜYÜKŞEHİR VARKEN 'YALNIZ DEĞİLSİNİZ'
Habermetre - Haberler | Toplum

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı AB Ofisi tarafından yürütülen 'Yalnız Değilsiniz' projesi yüzleri güldürüyor.

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı AB Ofisi tarafından yürütülen 'Yalnız Değilsiniz' projesi yüzleri güldürüyor. Proje kapsamında Trabzon'da yaşayan, kişisel bakımını yapamayan veya yapmakta zorlanan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacına göre en iyi hizmeti sunabilmek amaçlanıyor.

BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİLER

'Yalnız Değilsiniz' projesi doğrultusunda 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren 65 yaş üstü 140 kadına toplamda 280 kez, 65 yaş üstü 140 erkeğe ise toplamda 700 kez kuaför hizmeti verildi. Ayrıca 65 yaş üstü 60 kişiye 480 kez psikolojik danışmanlık desteğinde bulunuldu. Yine 65 yaş üstü 340 kişi, Covid-19 ile ilgili bilinçlendirildi. Büyükşehir Belediyesi YADES Projesi kapsamındaki hizmetlerden yararlanan vatandaşlar, kendilerine gösterilen yakın ilgi nedeniyle başta Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu olmak üzere YADES ekiplerine teşekkür ettiler.

HAYIR DUALARINI ALMAK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Proje ile ilgili görüşlerini dile getiren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise "Trabzon Valiliği koordinasyonunda belediyemiz tarafından kurulan YADES Koordinasyon Merkezi ve Yaşlı Destek Merkezi'nin çalışmalarından olumlu dönüşler almaktayız. Ekiplerimiz yaşlılarımıza yardımcı olmak adına özverili bir çalışma içerisindeler. Onları mutlu etmek ve hayır dualarını almak bizim için her şeyden önemli. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığımız çalışmalar artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

TARİH : 20. 08. 2021

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Kaynak: Habermetre

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