Büyükşehir Üst Geçitlere Asansör Yapıyor
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Büyükşehir Üst Geçitlere Asansör Yapıyor

Büyükşehir Üst Geçitlere Asansör Yapıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Göreve başladığı günden itibaren 'Her projede önce engelli kardeşlerimizi düşünmeliyiz' diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun riyasetinde yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Göreve başladığı günden itibaren 'Her projede önce engelli kardeşlerimizi düşünmeliyiz' diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun riyasetinde yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Engelli bireyler için Trabzon'da ilkleri gerçekleştiren Başkan Zorluoğlu, Ortahisar ilçesinde bulunan Trabzon Havalimanı'na giderken yaşanan sıkıntıyı da çözüme kavuşturuyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi C Kapısı ile Trabzon Havalimanı arasında bulunan üst geçidi kullanırken sorun yaşayan engelli bireyler, hasta ve yaşlılar durumu Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na ilettiler. Hemşehrilerinin ricası üzerine hemen harekete geçen Başkan Zorluoğlu, konu ile ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü ile gerekli istişarelerde bulundu.

ENGELLİLER, HASTA VE YAŞLILAR YARARLANACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talebi üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından inşasına başlanılan üst geçidin ayak montajı yapılırken, ilgili elektrik kurumu tarafından elektrik hatları da eş zamanlı olarak yer altına alınıyor. Üst geçidin asansörleri ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından engelli bireyler, hasta ve yaşlı vatandaşlar artık rahatlıkla yolun karşı tarafına geçebilecek.

EN ÇOK KULLANILAN ÜST GEÇİTLERDEN BAŞLANDI

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda üst geçitlere asansör yapma çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Karadeniz Teknik Üniversitesi C kapısı önünden Trabzon Havalimanı'na giderken büyük zorluk yaşanıyordu. Bu konuda iletilen şikayetler doğrultusunda Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'nun talimatları ile ilgili kurumlarla istişare içerisinde üst geçidin yapımı için harekete geçtik. Şu anda üst geçidin ayakları monte ediliyor. Bu işlemle eş zamanlı olarak ilgili elektrik kurumu tarafından elektrik hatları yer altına alınıyor. Ardından Büyükşehir Belediyesi olarak asansörün montajını gerçekleştireceğiz. En çok kullanılan üst geçitlerden başladığımız çalışmalarımıza zaman içerisinde devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacağına inandığımız bu çalışma Trabzon'umuza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

TARİH : 02. 06. 2021

Kaynak: Habermetre

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