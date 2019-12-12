Büyükşehir Üreticinin Yanında

12.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:01

Bölgedeki hayvan içme suyu göletinde mahalle muhtarı ile birlikte incelemede bulunan Usta, kırsal kalkınma noktasında görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın gelişimi noktasında yaptığı hamlelerle üreticinin yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, Saruhanlı'da Şatırlar Mahalle Muhtarı Gürcan Eroğlu'nu ziyaret ederek kırsal kalkınma noktasında istişarede bulundu. Bölgedeki hayvan içme suyu göletinde mahalle muhtarı ile birlikte incelemede bulunan Usta, üreticinin her zaman yanında olduklarını belirterek, sağlanacak destekler hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: Bültenler