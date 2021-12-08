Büyükşehir Üreticileri Meyvecilik ile Kalkındıracak

SELENDİ, MANİSA (Habermetre) - İl genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula, Selendi, Şehzadeler, Yunusemre, Ahmetli, Gölmarmara ve Gördes ilçelerinde 18 bin 640 adet fidanı üreticilere dağıttı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimdeki üreticiye destek olmak amacıyla hayata geçirdiği fidan desteklerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca 2016 yılında başlatılan ve 2021 yılında da başarı ile sürdürülen 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında zeytin (trilye), ceviz, badem, ayva, cennet hurması, incir, kayısı ve menengiç çöğürü dağıtımı program kapsamında devam ediyor. İl genelinde meyveciliği geliştirmek, üreticiyi sertifikalı fidanlarla üretime teşvik ederek ürün kalitesi konusunda bilinçlendirmek, hızla artan nüfusun yiyecek ve tarımsal ürün ihtiyaçlarını karşılamak, tarıma dayalı sanayinin istediği hammadde ihtiyacının devamlı olarak karşılanması, ihracatta önemli bir yeri olan tarımsal ürünleri yetiştirecek ve sanayinin gelişmesi için yıldan yıla artan döviz ihtiyacını karşılayacak olan önemli bir kaynak olması amacıyla dağıtımları yapılan zeytin, badem ve ceviz fidanlarından 18 bin 640 adedi Kula, Selendi, Şehzadeler, Yunusemre, Ahmetli, Gölmarmara ve Gördes ilçelerindeki üreticilerle buluşturuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında bugüne kadar 2 bin 500'ün üzerinde çiftçiye 250 binin üzerinde zeytin, ceviz ve badem fidanı dağıtımının gerçekleştirildiğini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün bu sene içinde 100 bin fidan dağıtımının yapılacağını söylediğini hatırlatan Yılmaz Usta, dağıtımların başladığını ve program dahilinde devam ettiğini kaydetti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlar dahilinde her zaman üreticinin yanında olduğunu altını çizen Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman destek vermeye devam edeceğini söyledi.

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