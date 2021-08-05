Büyükşehir, üniversite tercihlerinde de yanınızda

05 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİBüyükşehir, üniversite tercihlerinde de yanınızdaBURSA - YKS maratonunda sınava hazırlık merkezlerinde ücretsiz yüz yüze eğitim ve dijital eğitimlerle gençlerin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapacak...

05 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Büyükşehir, üniversite tercihlerinde de yanınızda

BURSA - YKS maratonunda sınava hazırlık merkezlerinde ücretsiz yüz yüze eğitim ve dijital eğitimlerle gençlerin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapacak gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. Bursa'nın 17 ilçesinde kurulan tercih noktalarında adaylara doğru tercih yapmaları için destek olunacak.

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla da tercih heyecanı başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve BUSMEK koordinesinde, Eka Kurs Merkezi işbirliği ile uzman eğitmen rehber kadrosu eşliğinde 5 - 18 Ağustos 2021 tarihleri arasında sabit tercih noktaları ve mobil tercih tırı ile üniversite adaylarına rehberlik hizmeti verilecek.

Nilüfer, Gürsu ve Kestel'de 8 - 11 Ağustos, Osmangazi ve Yıldırım'da 5 - 13 Ağustos, Gemlik ve Mudanya'da 8 - 10 Ağustos, Büyükorhan'da 6 Ağustos, Orhaneli'de 7 Ağustos, Keles'te 8 Ağustos ve Harmancık'ta 9 Ağustos'ta sabit tercih noktaları ile rehberlik yapılacak.

Bunun yanı sıra 'Mobil Tercih Tırı' ile 6 Ağustos'ta İnegöl, 7 Ağustos'ta Yenişehir, 8 Ağustos'ta İznik, 9 Ağustos'ta Orhangazi, 10 - 16 - 17 - 18 Ağustos'ta Osmangazi, 11 Ağustos'ta Karacabey, 12 Ağustos'ta Mustafakemalpaşa ve 13 - 14 - 15 Ağustos'ta Yıldırım'da üniversite adayları tercih desteği alabilcek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre