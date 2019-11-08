Büyükşehir üniversite öğrencilerine çorba ikram edecek

08.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:07

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine, sağlıklı beslenmelerine ve bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla 11 Kasım'dan itibaren çorba ikramında bulunacak.



Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ders ve sınav döneminde yoğun bir koşuşturma içerisinde olan üniversite öğrencilerine çorba ikramı geleneğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aşevi'nde hazırlanan sıcak çorbalar ile soğuk kış döneminde öğrencilere sıcak bir destek verilecek.



Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla çorba dağıtımı yapacak. 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak dağıtımda, öğrencilerin sınav dönemlerinde akşam saatlerinde, diğer günlerde ise hafta içi sabah saatlerinde çorba dağıtımı gerçekleştirilecek. Sınav haftalarında Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi önünde akşam saat 21.00'de, diğer günlerde Kredi ve Yurtlar Kurumu önünde hafta içi her sabah saat 07.30'da öğrencilere çorba ikramı gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA