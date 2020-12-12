Büyükşehir Ulaşım A.Ş.'den Hatay'a 700 fidan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Büyükşehir Ulaşım A.Ş.'den Hatay'a 700 fidan

12.12.2020 13:26 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:31
Büyükşehir Ulaşım A.Ş.'den Hatay'a 700 fidan

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından her yıl çalışanlar ve aileleri ile birlikte gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinin 6'ncısı bu yıl Hatay'a 700 fidan gönderilerek gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından her yıl çalışanlar ve aileleri ile birlikte gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinin 6'ncısı bu yıl Hatay'a 700 fidan gönderilerek gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre duyarlılığı, temiz enerji kullanımı, karbon emisyonları azaltma çevresel sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında birçok çalışma yapıyor ve sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Buna göre her yıl Ulaşım A.Ş. çalışanları ve aileleri ile birlikte gerçekleştirilen fidan dikme etkinliği bu yıl Covid-19 bulaş riski nedeniyle gerçekleştirilemedi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Ulaşım A.Ş. tarafından Hatay'a 700 fidan gönderilecek. Ulaşım A.Ş. tarafından geleneksel yöntem yerine kurum içerisinde fidan bağış kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanya ile çalışanlar bireysel olarak Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfına (OGEM) fidan bağışında bulundular.

Çalışanların bireysel bağışlarına ek olarak, raylı sistem araçlarında ve istasyonlarında bulunan ve bir yıl boyunca sahibine ulaşılamayan varlıklarda OGEM Vakfına fidan olarak bağışlandı. Orman yangınlarında kaybedilen ağaçların yeniden yeşermesi adına "Hatay İçin El Ele" sloganı ile birlikte, çalışanlar ve şirket olarak OGEM Vakfı'na bağışlanan 700 adet fidan Hatay'da toprakla buluşacak. - KAYSERİ

Büyükşehir Ulaşım A.Ş.'den Hatay'a 700 fidan
Büyükşehir Ulaşım A.Ş.'den Hatay'a 700 fidan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bursa'da taş ocağı tesislerinden 700 bin liralık trafo ve kablo hırsızlığı
Bursa'da taş ocağı tesislerinden 700 bin liralık trafo ve kablo hırsızlığı
Lastikler arasında 700 yıllık tarihi şapel
Lastikler arasında 700 yıllık tarihi şapel
Hatay Büyükşehir Belediyesi filyasyon ekiplerine 38 araç tahsis etti
Hatay Büyükşehir Belediyesi filyasyon ekiplerine 38 araç tahsis etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ebru Şallı Demet Akbağ Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Neymar Samatta Erol Bulut Pierre Webo Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ateş Türk Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir Ulaşım A.Ş.'den Hatay'a 700 fidan - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 13:35:16. #1.15#
title