Büyükşehir üç ödül aldı

ANTALYA (Habermetre) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğince düzenlenen "Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması"nda dereceye giren belediyelere ödülleri verildi. Antalya'da düzenlenen ödül töreninde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ve insan odaklı üç projesi ödül aldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin bu yıl 12'ncisini düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nın ödül töreni yapıldı. Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde Peynircioğlu Ekolojik Koridor, Talatpaşa Bulvarı Yükseltilmiş Yaya Geçidi ve Toplum Sağlığında Uzaktan Çoklu Eğitim projeleri ile ödüle layık görülen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis İkinci Başkan Vekili Prof. Dr. Suat Çağlayan, Meclis Üyesi Saadet Çağlın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı'ndan Mimar Sinan Alper, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan, Ahsen Tülekçi, Şirin Eltimur ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Orhan Sertaç Dölek aldı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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