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BÜYÜKŞEHİR, TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK İLÇESİNDE BETON YOL YAPIYOR

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BÜYÜKŞEHİR, TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK İLÇESİNDE BETON YOL YAPIYOR

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en soğuk ilçesi olan Çaldıran'da 14 kilometre beton yol yapıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en soğuk ilçesi olan Çaldıran'da 14 kilometre beton yol yapıyor. 7 mahalle ve 1 mezra yoluna uygulanacak olan Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Bitümlü Sıcak Karışımlı (BSK) asfalt yola göre daha ekonomik ve daha kaliteli olan beton yol çalışmalarını sürdürüyor. İlk uygulamasını Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde yapan Büyükşehir Belediyesi aldığı olumlu sonuçların ardından ikinci beton yol çalışmasını Çaldıran'da başlattı. Kent merkezine yaklaşık 106 kilometre uzaklıkta bulunan ve zaman zaman eksi 40 dereceyi bulan dondurucu soğuklarıyla Türkiye'nin en soğuk ilçesi olarak bilinen Çaldıran'da 8 noktada beton yol çalışması yapılıyor. Şu ana kadar 14 kilometrelik yolun 5 kilometrelik kısmı tamamlanırken, 9 kilometrelik kısımda ise çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan söküm, reglaj ve altyapı çalışmalarının ardından beton serimi yapılıyor. 12 santimetre kalınlığında dökülen beton yolun yapımında C 30/37 dayanımında beton kullanılıyor. Çaldıran ilçesinde ilk kez uygulanan beton yol çalışması, Başeğmez, Demircik, Yukarı Kuyucak, Aşağı Kuyucak ile Saço mezrasında tamamlanırken, Han, Enginler, Yassıtepe mahalleleri ile Mezbahane Yolunda de çalışmalar sürüyor.

Yaklaşık olarak 7. 5 milyon TL maliyetle yapılan yolların Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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Haber: BÜYÜKŞEHİR, TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK İLÇESİNDE BETON YOL YAPIYOR - Haberler
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