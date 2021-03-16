Denizli'de belediye, mesleki yeterlilik belgesi başvurularını almaya başladı
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Denizli'de belediye, mesleki yeterlilik belgesi başvurularını almaya başladı

16.03.2021 10:16 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:10
Denizli'de belediye, mesleki yeterlilik belgesi başvurularını almaya başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, mesleki yeterlilik belgesi başvuru noktası olarak müracaatları almaya başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, mesleki yeterlilik belgesi başvuru noktası olarak müracaatları almaya başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, nitelikli işgücünün artırılması, işgücü ve istihdam bağının güçlendirilmesi ve iş kazalarının en aza indirgenmesi doğrultusunda Denizli Büyükşehir Belediyesinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı hizmet veren Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği yaptığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirerek mesleki yeterlilik belgesi başvuru noktası olduğu bildirilen açıklamada, "Başvurular Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi www.denizli.bel.tr adresindeki "Hızlı Menü" seçeneğinde bulunan https://apps.denizli.bel.tr/meslekiyeterlilikbasvurusu/ linkinden yapılıyor. Projeyle Denizli'de ikamet eden vatandaşların zorunlu olan mesleki yeterlilik belgelerine erişimini ücretsiz bir şekilde sağlayacak Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve sınav süreçlerini de koordine edecek." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'de ilk defa uygulanan bu çalışmayla Denizli'de belgeli istihdamın yaygınlaşmasına katkı sağlayacaklarını, belge alma konusunda vatandaşlara büyük kolaylık getireceklerini ifade etti.

Nitelikli işgücünün artırılması açısından belge almanın önemini vurgulayan Zolan, "Bu çalışmamızla hem kanunun uygulanmasına destek olacağız hem de vatandaşlarımızın istihdamında önemli bir ihtiyacı karşılayacağız. Söz konusu mesleği yapan vatandaşlarımız belediyemize online olarak başvuracak, eğitim ve sınavlarının ardından ücretsiz olarak uluslararası geçerliliğe sahip belgelerini alacaklar. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Denizli'de belediye, mesleki yeterlilik belgesi başvurularını almaya başladı
Denizli'de belediye, mesleki yeterlilik belgesi başvurularını almaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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