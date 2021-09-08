Büyükşehir Tüm Ekiplerini Seferber Etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Demirci'ye bağlı Kılavuzlar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahalede bulundu.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile söndürme çalışmalarına katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi yangının söndürülmesi için tüm ekiplerini seferber etti.

Demirci'ye bağlı Kılavuzlar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleler gerçekleştiriliyor. İhbar üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da yangının söndürülmesi için tüm ekiplerini seferber etti. Hızlıca ilk müdahalenin yapıldığı yangında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışması ile soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Bültenler