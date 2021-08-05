BÜYÜKŞEHİR TÜM BİRİMLERİYLE KARACASU'DA YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Günlerdir devam eden ve cigerlerimizi yakan orman yanginlari Aydin'in Karacasu ilçesinde de devam ediyor.

Günlerdir devam eden ve cigerlerimizi yakan orman yanginlari Aydin'in Karacasu ilçesinde de devam ediyor. Yanginin basladigi andan itibaren, Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nun talimatiyla tüm birimlerini seferber eden Büyüksehir Belediyesi, söndürme çalismalarinda müdahale gücünü arttirmak için ekiplerini yangin bölgesinde teyakkuza geçirdi.

Itfaiye ekipleri ormanin içerisinde yanginla mücadele ederken, diger birimlerden ekipler de destek çalismalarinda bulunuyor. Itfaiye ekipleri destek olmak için ASKI ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bagli ekipler kepçe ve su tasimak için tankerleri ile destek olurken, Fen Isleri ekipleri de Itfaiye araçlarin yangin bölgelerine erisimi için dozerlerle yol açma çalismalarinda bulunuyor.

Daglarin yüksek kesimlerinde süren yanginin asagi bölgelere inmemesi için yogun çaba gösteren Büyüksehir ekipleri, yogun bir çabayla çalismalarini sürdürüyor.

Kaynak: Habermetre