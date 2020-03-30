Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, Mersinlilere anonslarla 'evde kal' çağrısı yapıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, Mersinlilere anonslarla 'evde kal' çağrısı yapıyor - Haberler
Mersin, Zabıta, Güncel

Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, Mersinlilere anonslarla 'evde kal' çağrısı yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Denetim ekipleri, koronavirüs salgınının önüne geçme çalışmaları kapsamında vatandaşların birbiriyle olan temasını en aza indirmek için mahalle, sokak ve işlek caddelerde gezerek, halka anons ile zorunlu olmadıkça dışarı...

30.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:36
Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, Mersinlilere anonslarla 'evde kal' çağrısı yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Denetim ekipleri, koronavirüs salgınının önüne geçme çalışmaları kapsamında vatandaşların birbiriyle olan temasını en aza indirmek için mahalle, sokak ve işlek caddelerde gezerek, halka anons ile zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısı yapıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Denetim ekipleri, virüs tehdidine karşı halk sağlığını korumak için denetimlerini sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, halkın temasını en aza indirmek için kentin dört bir yanında gezerek, anonslarla vatandaşları uyarıyor. Ekipler, Mersin'de halkın yoğun olarak görüldüğü çarşı, işlek cadde ve sokaklarda belirli periyotlarda gezerek, virüs tehdidini en aza indirmek adına Mersinlilere zorunlu kalmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde anons yapıyor. Kentin bir ucundan diğer ucuna giden, mahalleleri de karış karış gezen ekipler, "Değerli Mersin halkı, evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Evde kal Mersin, sağlıkla kal Mersin" diyerek, yurttaşları hem kendi sağlıklarını hem de başkalarının sağlığını korumak adına evlerinde kalmaya davet ediyor.

Trafik Zabıta Denetim ekipleri dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri yurttaş gördüklerinde, gerekli uyarıyı yaparak, evlerine yönlendiriyor. Alışveriş ihtiyacı olan yaş almışların ihtiyacını gideren ekipler, aynı zamanda sağlık sıkıntısı ile ilgili herhangi bir durumla karşılaştıklarında ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirme yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinin, koronavirüse karşı bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarını bilgilendirici reklamlarla giydirmeden halkı bilinçlendirici el broşürüne, kentin belli noktalarında bulunan ledli levhalardaki uyarıcı mesajlardan merkez ve ilçelerde yer alan billboardlardaki uyarı mesajlarına kadar birçok alanda vatandaşları bilgilendirdiği de bildirildi.

Alınan tedbirlerin yanında denetimlerini de sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgelere göre tüm toplu taşıma araçlarında yaptığı sıkı denetimlere devam ediyor. İl ve ilçelerdeki tüm toplu taşıma araçlarının kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu almasına ilişkin kritere göre rutin denetimlerini yapan ekipler, araçların dezenfeksiyonunu da titizlikle kontrol ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

PKK'ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim Haberler
PKK'ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet'ten alınabilecek Haberler
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet'ten alınabilecek
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı Haberler
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
İnsan sağlığını hiçe sayan ev partisinin faturası, 4 kişiye kesildi Haberler
İnsan sağlığını hiçe sayan ev partisinin faturası, 4 kişiye kesildi
Beklenen haber Norveç'den geldi! Koronavirüste ilk deneysel tedaviye başlandı Haberler
Beklenen haber Norveç'den geldi! Koronavirüste ilk deneysel tedaviye başlandı
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Seda Akgül Demet Şener Muhterem Nur Demet Akalın
Spor Falcao Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Wuhan Pazar Açıklama
Şu an buradasınız: Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, Mersinlilere anonslarla 'evde kal' çağrısı yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 11:24:15. #1.14#
title