Büyükşehir, toprak piresine karşı ilaçlama seferberliği başlattı
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Büyükşehir, toprak piresine karşı ilaçlama seferberliği başlattı

Büyükşehir, toprak piresine karşı ilaçlama seferberliği başlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kente bağlı 783 mahallede 49 araç, 120 sertifikalı uzman saha personeliyle hali hazırda haşereler için yürüttüğü ilaçlama seferberliğinin yanı sıra hava sıcaklıklarının 10 derecelik ani artışıyla ortaya çıkan toprak pireleri için de yoğun mesai harcıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kente bağlı 783 mahallede 49 araç, 120 sertifikalı uzman saha personeliyle hali hazırda haşereler için yürüttüğü ilaçlama seferberliğinin yanı sıra hava sıcaklıklarının 10 derecelik ani artışıyla ortaya çıkan toprak pireleri için de yoğun mesai harcıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Müdürlüğünce toplum sağlığını tehdit edecek karasinek, sivrisinek larva ve farelere karşı şehrin dört bir yanında başlattığı ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ederken mevsim geçişlerinde sıcaklıkta meydana gelen 10 derecelik ani artış toprak piresi olarak adlandırılan böceklerin de hızlıca üremesine yol açtı. Bu kapsamda insan sağlığı için herhangi bir tehdit oluşturmamakla birlikte toprak pirelerinin artışının önüne geçmek amacıyla ekipler, il genelinde devam eden ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi. Ekipler, toprak pirelerine yönelik başlatılan ilaçlama çalışmalarından ise en kısa sürede sonuç alınacağını söyledi.

Öte yandan şehrin muhtelif yerlerinde genellikle su birikintileri, sazlık alanlar, dereler, çöp konteynerleri, kuyu ve fosseptikler ile terk edilmiş binaların bodrum katlarında ilaçlama çalışması yapan ekipler, sinek popülasyonunun artışının önüne geçerken sinek ile mücadelede vatandaşların da bilinçli olması gerektiğinin altını çizdi, çöplerin açığa atılmaması, gübreliklerin üzerinin kapatılması, açıkta yiyecek ve mutfak atıklarının bırakılmaması, hayvan bakım yerlerinin temiz bırakılması gibi konularda dikkat edilmesine vurgu yaptı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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