Büyükşehir toplu taşımada önlemleri arttırdı

27.02.2020 16:29 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:30

Araç içi ve dışı rutin temizliklerin yanı sıra Covid-19 (corona) virüsüne karşı koruma ve kontrol amacıyla Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal ürünlerle de araçlar detaylı olarak temizleniyor.

Toplum sağlığına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve temiz bir ortamda seyahat edebilmesi için kent genelinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Günde 120 bine yakın tramvaylarda, 90 bine yakın otobüslerle yolcu taşıyan Büyükşehir Belediyesi, günlük olarak tramvay ve otobüslerde araç içi ve araç dışı temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Son günlerde dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı önlemlerini arttıran Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükerşen'in talimatıyla alınan Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal ürünlerle de düzenli olarak araç içlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Araç temizliklerinin yanı sıra tramvay ve otobüs duraklarında da rutin temizlik yapıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri "Toplu taşımada vatandaşlarımızın temiz bir ortamda seyahat etmesi bizler için çok önemli. Bu kapsamda hem tramvaylarımızda hem de otobüslerimizde rutin olarak temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Sayın Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'in talimatıyla son günlerde dünyada artan salgın hastalıklar nedeniyle şehir dışından getirttiğimiz Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı biyosidal ürünlerle de araçlarımızı dezenfekte ediyoruz. Bu hastalıklara karşı vatandaşlarımızın da toplu taşımayı tercih ettiklerinde duyarlı olmalarını istiyoruz. Yolcularımız öksürme ve hapşırma sırasında ağızlarını tek kullanımlık mendiller ile kapatır ve sık sık bol sabun ile ellerini yıkarlarsa ortak kullanım alanımız olan toplu taşımada daha hijyenik bir ortam yaratmış oluruz" diyerek araçlardaki temizlik sorunlarını belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden kendilerine iletebileceklerini ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler