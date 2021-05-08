Büyükşehir toplu taşıma hizmetini sürdürüyor
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Büyükşehir toplu taşıma hizmetini sürdürüyor

Büyükşehir toplu taşıma hizmetini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek olan tam kapanma günlerinde toplu taşıma faaliyetlerine devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek olan tam kapanma günlerinde toplu taşıma faaliyetlerine devam ediyor.

Belediye otobüsü, minibüs, özel halk otobüsleri ve taksi dolmuşlar sabah saatlerinden itibaren kısıtlamadan muaf olanlar ve sağlık çalışanları için seferlerine başlıyor. Konuya ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "17 günlük kapanma sürecinde, sabah saatlerinden itibaren toplu taşıma araçlarımız hizmete başlıyor. Buna ek olarak hafta sonu kapanma uygulamasında hayata geçirdiğimiz 'H' hatlarıyla, ilçelerden hastane bölgelerine koyduğumuz hatlar bu kapanma döneminde hafta içi günlerde de çalışmaya devam edecek. Ayrıca H hatlarında hafta sonu saatlerine ilave olarak hafta içi akşam saatlerinde de sefer düzenlenecek. H hatlarından kısıtlamadan muaf tüm vatandaşlarımız faydalanabilecek" denildi. - SAKARYA

Büyükşehir toplu taşıma hizmetini sürdürüyor
Büyükşehir toplu taşıma hizmetini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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