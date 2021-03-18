Büyükşehir toplu taşıma araçları Tarsus'ta 114 mahalleye sefer düzenliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Toplu Taşıma Grup Amirliği'ne bağlı araçlar, Tarsus'ta merkez ve bağlı olmak üzere toplam 114 mahalleye sefer düzenliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Toplu Taşıma Grup Amirliği'ne bağlı araçlar, Tarsus'ta merkez ve bağlı olmak üzere toplam 114 mahalleye sefer düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Grup Amirliği bünyesinde bulunan toplu taşıma araçları kent merkezinde 42 mahalleye sefer düzenlerken, 77 bağlı mahalleye de sefer düzenliyor.

Vatandaşlardan gelen talepler üzerine Yeşiltepe, Bahşiş ve Kulak mahallelerine de seferler gerçekleştirilmeye başlandı.

Normalleşme adımlarının atılması ve okullarında eğitim ve öğretime başlamasından dolayı Büyükşehir toplu taşıma araçlarının sefer saatlerinde de düzenleme yapıldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında HES kodu kontrolü yapılan araçlar, düzenli şekilde dezenfekte ediliyor.

Büyükşehir Toplu Taşıma araçları Tarsus'ta, Kırklarsırtı-Boya, Anıt-Ülküköy-SSK, Ferahim Şalvuz (Yaramış)-Ülküköy, Mithatpaşa-Bolatlı-SSK, Üniversite-Konak-Şelale, Barbaros-Mithatpaşa,

Kırklarsırtı-Çağlayan, Üniversite-Konak-SSK, Kırklarsırtı-Konak-SSK, Üniversite-Konak-Yarbay Şemsettin-Boya, Üniversite-Konak-Çağlayan, Konak-Takbaş-SSK, Çakırlı-Sucular-Ulaş-Otogar,

Tarsus-Gülek, Akdeniz-Baraj-Ferahim Şalvuz, Otogar-Çağbaşı, Tarsus-Çamlıyayla, Tarsus-Bahşiş-Kulak,

Tarsus-Atalar, Aliefendioğlu-Aliağa-Otogar, Tarsus-Halitağa-Akarsu-Ağzıdelik-Egemen-Baharlı,

Tarsus-Sucular-İbrişim-Karadirlik, Tarsus-Kızılçukur-Hacıhamzalı, Yeşiltepe-Yeşilkuyu, Otogar-Eshab-ı Kehf, Otogar-Boztepe, Tarsus-Çevreli-Sıraköy, Tarsus-Günyurdu-Atgirmez-Yenice, Tarsus Otogar-Tepetaşpınarı-Sarıveli-Kirlik-Çiriştepe- Kaklıktaşı-Taşçılı-Cinköy hatlarında gün içerisinde seferler düzenliyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı