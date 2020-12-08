Büyükşehir toplantısında gerginlik
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Büyükşehir toplantısında gerginlik

08.12.2020 00:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:03
Büyükşehir toplantısında gerginlik

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde gerginlik yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde gerginlik yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında Konferans Salonu'nda toplandı. Toplantı sırasında AK Parti ve MHP grubunun sözlü önerge isteği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş tarafından reddedildi. AKParti ve MHP grubunun sözlü önerge isteğini reddeden Mansur Yavaş'a AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse tepki gösterdi. Belediye meclis üyeleri sıralara vurarak Mansur Yavaş'ı protesto etti. Tepkiler üzerine Mansur Yavaş'ın "Masaya çık tepin istersen" sözleri dikkat çekti. Başkan Yavaş toplantıya ara verdi.

Yaşanan gerginlik sonrası açıklama yapan Köse, "Meclisi susturamazsınız yasa açık. Kimse ben yaptım oldu diyemez" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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