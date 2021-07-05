Büyükşehir Tiyatrosu Perdelerini Açıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 6 Temmuz 2021 Salı günü "Kahvede Şenlik Var" 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü "Kamyon" adlı tiyatro oyunlarını Kınıklı Mahallesi'nde yer alan Amfi Tiyatro'da sergileyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 6 Temmuz 2021 Salı günü "Kahvede Şenlik Var" 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü "Kamyon" adlı tiyatro oyunlarını Kınıklı Mahallesi'nde yer alan Amfi Tiyatro'da sergileyecek. Oyunlar, koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına uyularak gösterime sunulacak. 05. 07. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, normalleşme süreci ile birlikte kentin kültür ve sanat hayatına zenginlik katmaya kaldığı yerden devam edecek. Genç yetenekleri tiyatro sahnesine kazandırmanın yanı sıra kadrosunu her geçen gün daha da güçlendiren Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 6 Temmuz 2021 Salı saat 21. 00'de "Kahvede Şenlik Var", 7 Temmuz 2021 Çarşamba saat 21. 00'de ise "Kamyon" adlı tiyatro oyunlarını Kınıklı Mahallesi'nde yer alan Amfi Tiyatro'da Denizlililerle buluşturacak. Kınıklı Mahallesi'nde yer alan Amfi Tiyatro'da seyircilerin maske ile oyunu izlemeleri sağlanacak. Sosyal mesafe kuralına uygun bir oturma düzeninin bulunacağı Amfi Tiyatro'da tüm tedbirler harfiyen yerine getirilecek. Başkan Osman Zolan'dan davet Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, normalleşme süreci ile birlikte yeniden sahnelere dönüş yapacak Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun, 6 Temmuz 2021 Salı günü "Kahvede Şenlik Var" 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü "Kamyon" adlı tiyatro oyunlarını izlemeye tüm Denizlilileri davet ederek, "Tiyatroyu çok özledik. İnşallah gerekli tedbirler doğrultusunda oyunları sergilenmeye başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun birbirinden değerli oyunlarını izlemeye tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz " diye konuştu. . Benzer Başlıklar

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Kaynak: Habermetre