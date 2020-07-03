Büyükşehir Tiyatrosu kapılarını tedbirlerle açıyor
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Büyükşehir Tiyatrosu kapılarını tedbirlerle açıyor

Büyükşehir Tiyatrosu kapılarını tedbirlerle açıyor Denizli'de korona virüs süresinde kapalı olan tiyatrolar tedbirler kapsamında 10 Temmuz 2020 Cuma günü Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda "Geç Kalanlar" adlı tiyatro oyunu ile seyircilerle buluşacak.

03.07.2020 21:50 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:47

Büyükşehir Tiyatrosu kapılarını tedbirlerle açıyor

DENİZLİ - Denizli'de korona virüs süresinde kapalı olan tiyatrolar tedbirler kapsamında 10 Temmuz 2020 Cuma günü Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda "Geç Kalanlar" adlı tiyatro oyunu ile seyircilerle buluşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni normalleşme süreci ile birlikte kentin kültür ve sanat hayatına zenginlik katmaya kaldığı yerden devam edecek. Genç yetenekleri tiyatro sahnesine kazandırmanın yanı sıra kadrosunu her geçen gün daha da güçlendiren Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni normalleşme planı kapsamında 10 Temmuz 2020 Cuma günü "Geç Kalanlar" adlı tiyatro oyunu ile Denizlililerle buluşacak. Usta oyuncu Pervin Ünalp'in yazıp yönettiği oyun, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına uyularak gösterime sunulacak. Açık Hava Tiyatrosu'na girerken tüm seyircilerin ateşleri ölçülerek içeri alınacak. Ayrıca seyircilerin maske ile oyunu izlemeleri sağlanacak. Sosyal mesafe kuralına uygun bir oturma düzeninin bulunacağı Büyükşehir Belediyesi Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda tüm tedbirler harfiyen yerine getirilerek vatandaşlarla buluşacak.

Usta oyuncu Pervin Ünalp'in yazıp yönettiği oyun, ilişkileri bitme noktasına gelen bir çiftin başından geçenleri ve çifti ayrılığa götüren sebepleri anlatıyor. İki perde olarak sahnelenecek oyun seyirciyle buluşacak.

Büyükşehir Tiyatrosu kapılarını tedbirlerle açıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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