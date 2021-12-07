Büyükşehir Tiyatrocuları İstanbul'da Sahne Aldı

İSTANBUL (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Öğrencileri İstanbul'da Bülent Ecevit Kültür Merkezinde 'Çiçekli Kolye' oyunu ile seyirciyle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' için 25 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında "Kadının Sözü Var" etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Öğrencileri projeye "Çiçekli Kolye" tiyatro oyunu ile katılım sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Öğrencileri Bülent Ecevit Kültür Merkezinde izleyici ile buluştu. Oyuna sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Ekibi 66 Oyun Sergiledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü 2014 yılında kuruldu. Tiyatro bölümünde öğrencilere farkındalık, özgüven, kendini tanıma ve tanıtma egzersizleri, ekip olma, grup içinde enerji dengeleme, sözlü ve sözsüz iletişim, doğaçlama, mimik, diksiyon, fonetik, ses, nefes, ve farklı oyunculuk metod uygulamaları ve tiyatro metinlerinden tirad çalışmaları yapılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde 73 öğrenci bulunuyor. Öğrenciler bu güne kadar 66 oyun sergiledi.

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