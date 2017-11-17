Büyükşehir Tiyatro Sezonunu Açıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Tiyatro Kulübü yeni sezon oyunlarına başlıyor.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezona başlıyor. 18 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 20.30'da Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda oynayacağı "Kamyon" adlı tiyatro oyunu ile yeni sezonu açacak Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu dönem birbirinden güzel oyunlar ile Denizlililer için sahne alacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü tiyatro severlere dolu dolu bir sezon yaşatacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezonda, Kamyon, Kahvede Şenlik Var, Fırtına (çocuk oyunu), Bonbon ve Şeker (kukla gösterisi) oyunlarını, Genç Denizli Tiyatro Kulübü ise Doğaçlama Söz Sende, Müsadenle Shakespeare, Türkmen Düğünü, Töre, Dünyanın Ortasında Bir Yer, Buzlar Çözülmeden, Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını, Masallar Diyarı (çocuk oyunu) adlı eserleri sahneye taşıyacak. Yeni sezon oyunlarından biri olan Kamyon, ailesinin geçimi için kendi hayatını ortaya koymuş yeni dünya hamallarının Ege dağlarındaki serüvenini anlatıyor. Oyunda Anadolu'nun farklı yörelerinden ekmek parası için kamyonla yola çıkan insanlar, Ege dağlarında mahsur kalır. Kamyonla yolda kalan insanların hikayesine, Ege köylüleri de eklenince işler bambaşka bir hal alır. - DENİZLİ