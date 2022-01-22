Büyükşehir tesislerini kar yağışı için açıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken sokakta kalan vatandaşlar için tesislerini seferber etti.

Meteorolojinin yaptığı uyarı doğrultusunda etkili olacak kar yağışı için hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, acil durumlarda vatandaşların yararlanması için taziye evlerini ve spor salonlarını hazırladı. Şahinbey ilçesi içerisinde Beyazlar Taziye Evi, Gülsen Özkaya Taziye Evi, Yunus Emre Taziye Evi, Selahaddin Eyyubi Taziye Evi, Şehitkamil ilçesinde ise Esen- Bülent Uslu Taziye Evi, Mehmet Servi Erdemoğlu, Gazikent Taziye Evi'nde çalışmaları tamamlayarak, dışarıda kalan vatandaşlara hizmet verecek. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve Karacaahmet Spor Salonları açık olacak. Tesislerden yararlanacak vatandaşlara kumanya, çay, meyve suyu ikramında bulunulacak.

Tramvay seferleri gece boyunca sürecek

Büyükşehir Belediyesi ayrıca tramvayları, soğuk hava nedeniyle gelecek haftaya kadar 00.00-06.00 saatleri arasında İbni Sina-Gar hattında her iki yönden 60 dakika, Adliye-Gar ve Adliye-Burç Kavşağı hatlarında ise iki yönde 75 dakika ve Otogar-Balıklı otobüslerinde ise 60 dakika sefer sıklığıyla her iki yönden ücretsiz hizmet verecek. - GAZİANTEP