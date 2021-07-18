Büyükşehir tesis ve kütüphanelerinde bayram çalışma saatleri düzenlendi
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Büyükşehir tesis ve kütüphanelerinde bayram çalışma saatleri düzenlendi

Büyükşehir tesis ve kütüphanelerinde bayram çalışma saatleri düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphane ve tesislerin 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince çalışma süreleri belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphane ve tesislerin 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince çalışma süreleri belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm kütüphaneler 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde açık olacak. 19 Temmuz arife günü sadece Merkez Kütüphane hizmet verecek. Bayramın birinci ve ikinci günü olan 20, 21 Temmuz günleri bütün kütüphaneler kapalı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü olan 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde sadece Merkez Kütüphane açık olacak, diğer kütüphaneler ise hizmet vermeyecek. 24 ve 25 Temmuz günlerinde tüm kütüphaneler yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren Bilim Merkezi ve Hayvanat Bahçesi bayramın ikinci günü 21 Temmuz'dan itibaren vatandaşın hizmetinde olacak. Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan Sukaypark, Buz pisti, AHD Spor Tesisleri, Sümer Yüzme Havuzu ve Belsin Yüzme Havuzu, bayramın üçüncü ve dördüncü günü olan 22 ve 23 Temmuz'da vatandaşlar için açık olacak.

Tarihi Kayseri Kalesi içerisinde Kültür Bakanlığı'na ait Kale Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi ve Atatürk Evi bayramın birinci günü 20 Temmuz'da yarım gün, diğer günler tam gün hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından işletmesi yapılan restoranların da çalışma planı da tatil süresince yeniden düzenlendi.

Çınaraltı Kafe, arife günü ve bayramın dördüncü günü 23 Temmuz'da açık olacak, bayramın ilk üç günü kapalı olacak. Sukaypark Kafe, arife günü ve bayramın üçüncü ile dördüncü günleri 22 ve 23 Temmuz'da açık olacak, bayramın ilk iki gün kapalı olacak. Emirgan Köftecisi, arife günü ve bayramın dördüncü günü 23 Temmuz'da açık olacak, bayramın ilk üç günü kapalı olacak. Erguvan Kafe ve Restoran, arife günü ve bayramın üçüncü ile dördüncü günleri 22 ve 23 Temmuz'da açık olacak, bayramın ilk iki gün kapalı olacak. Arife günü açık olacak Hunat Kafe, bayramın dört günü hizmet vermeyecek. Kaytur Kahve, arife günü ve bayramın dördüncü günü 23 Temmuz'da açık olacak, bayramın ilk üç günü kapalı olacak. Arife günü açık olacak Kent Ekmek, bayramın dört günü hizmet vermezken, 24 Temmuz'da yeniden açılacak. Meydan Döner, arife günü ve bayramın dördüncü günü 23 Temmuz'da açık olacak, bayramın ilk üç günü kapalı olacak. Millet Kıraathanesi arife ve bayramın birinci günü açık, ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri kapalı olacak. Muhabbetle Kafe, arife günü ve bayramın üçüncü ile dördüncü günleri 22 ve 23 Temmuz'da açık olacak, bayramın ilk iki gün kapalı olacak. Talas Seyir Büfe, arife günü ve bayramın ikinci, üçüncü ile dördüncü günleri 21, 22 ve 23 Temmuz'da açık olacak, bayramın ilk günü 20 Temmuz'da kapalı olacak. - KAYSERİ

Büyükşehir tesis ve kütüphanelerinde bayram çalışma saatleri düzenlendi
Büyükşehir tesis ve kütüphanelerinde bayram çalışma saatleri düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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