Büyükşehir tenis severleri buluşturdu
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Büyükşehir tenis severleri buluşturdu

Spora ve sporcuya her zaman önem veren Büyükşehir Belediyesi, Kort Tenisi severleri düzenlediği turnuvayla buluşturdu.

Büyükşehir tenis severleri buluşturdu
15.09.2020 08:58 | Son Güncelleme: 15.09.2020 09:03

Sosyal belediyecilik anlamında çok sayıda çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sportif faaliyetleri de aksatmıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Kort Tenisi severleri düzenlediği turnuvayla buluşturdu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen kort tenisi turnuvası, Sanayi Mahallesi Tenis Kortu sahasında gerçekleşti. Kocaeli ve çevre illerden tenis severlerin hünerlerini gösterdiği turnuvada müsabakalar dostluk çerçevesinde yapıldı. Turnuva boyunca Covid-19 kurallarına büyük önem verildi.

COVİD-19 KURALLARINA UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle sosyal mesafe ve maske takmaya dikkat eden katılımcılar turnuva sayesinde streslerini de atmış oldu. Özellikle pandemi nedeniyle sosyal faaliyetlerin kısıtlanması ve sportif turnuvaların yapılamaması turnuvanın olumlu etkisini daha da artırdı. Kort tenisinin de tamamen temassız ve mesafeli bir spor olması pandemi kurallarını da ihlal etmedi.

KORT TENİS SAHASINI AÇAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Turnuvayı organize kısmıyla ilgilenenlerden Düzce Üniversitesi öğretim üyesi Deniz Oruç, Kort Tenisi sahasını kendilerine açtığı için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Gerçekten çok mutluyuz, farklı illerden gelen arkadaşlarımız bile var. Böyle bir teklifi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne götürdüğümüz de bizi kırmayarak tüm imkânları seferber etti. Bizler de tüm sağlık kurallarına uyarak burada kaliteli bir spor yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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