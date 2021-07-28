Büyükşehir temiz bir Antalya için çalışıyor
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Büyükşehir temiz bir Antalya için çalışıyor

Büyükşehir temiz bir Antalya için çalışıyor
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Büyükşehir temiz bir Antalya için çalışıyorKemer'den 9 günde 350 ton çöp transfer edildiBüyükşehir Belediyesi tarafından Kemer ilçesinde hizmet veren 75.

Büyükşehir temiz bir Antalya için çalışıyor

Kemer'den 9 günde 350 ton çöp transfer edildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemer ilçesinde hizmet veren 75. Yıl Katı Atık Transfer Merkezi'nden Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'ne 9 günlük bayram tatilinde 350 ton çöp sevk edildi.

Temiz bir çevre ve temiz bir Antalya için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, özellikle turizm bölgelerinde otellerin atık ve çöplerinden doğabilecek sorunları en aza indirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Kentin her köşesinde çalışmalarını titizlikle sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan turizm bölgelerinde sorun yaşanmaması için yoğun mesai yaptı. Büyükşehir ekipleri Kemer ilçesinde otellerdeki yoğunluk nedeniyle artan çöpleri bertaraf edilmek ve geri dönüşüme kazandırılmak üzere tırlarla Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'ne sevk etti. Kemer 75. Yıl Atık Transfer Merkezi'nden 11 tırla gerçekleştirilen sevkiyatla 9 gün boyunca 350 ton çöp taşındı.

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Kaynak: Habermetre

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