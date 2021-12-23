Büyükşehir tekerlekli sandalye basketbolda galibiyet sevinci

ŞANLIURFA (İHA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Ceylanpınar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile karşılaştığı maçta galip gelen takım oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Ceylanpınar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını kendi evinde ağırladı. 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada ev sahibi takım Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Takımı, rakibi Ceylanpınar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı karşısında üstün bir performans sergiledi. Birinci periyot 21-23, ikinci periyot 9-13'lük skorla rakibi karşısında sahadan ilk yarı 30-36'lık skorla ayrılan Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ikinci yarıya hızlı bir şekilde başladı.

Rakibi karşısında üstün bir performans sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, üçüncü periyotta skoru 17-17 olarak tamamlarken dördüncü periyotta rakibi Ceylanpınar ekibine fark attı. Son periyotta rakibini 25-16'lık skorla yenen Şanlıurfa ekibi sahadan 72-69'luk skorla galip ayrıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 25 Aralık Cumartesi günü Saat 12.00'de 11 Nisan Spor Salonunda Kıbrıs Vakıflar Spor Kulübü takımını ağırlayacak. - ŞANLIURFA