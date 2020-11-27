Büyükşehir tedbiri elden bırakmıyor
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Büyükşehir tedbiri elden bırakmıyor

27.11.2020 15:20 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:35

Büyükşehir tedbiri elden bırakmıyor Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da Covid 19 vak'alarındaki artışla birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri tedbirleri artırdı.

Büyükşehir tedbiri elden bırakmıyor

BURSA - Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da Covid 19 vak'alarındaki artışla birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri tedbirleri artırdı. Bir taraftan toplu taşıma araçlarında düzenli olarak dezenfekte çalışması yapılırken, diğer taraftan Cuma namazı öncesi 5 büyük camide yaklaşık 8 bin maske dağıtıldı.

Korona virüs vak'alarındaki artışla birlikte birinci dalgada olduğu gibi yeniden sosyal destek uygulamaları devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, halkın olarak kullandığı alandaki dezenfekte çalışmalarına da hız verdi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle Cuma günleri büyük bir doluluğun yaşandığı Ulu Cami, Mihraplı, Muradiye, Emir Sultan ve Yeşil Cami'indeki önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Cami bahçelerine el dezenfekte üniteleri yerleştirilirken, camilere giren tüm vatandaşlara maske dağıtıldı. Sadece Cuma saati 5 cami önünde dağıtılan maske sayısı 8 bin adedi aştı.

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Taksilere özel önlem

Bu arada ticari taksi ve dolmuşlardaki dezenfekte çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Şoförler Odası işbirliğinde hayata geçirilen uygulama kapsamında ticari araçlar Büyükşehir ekipleri tarafından periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Hummalı bir şekilde devam eden çalışma ile bir günde 11 bin taksinin dezenfekte işlemi tamamlandı.

Büyükşehir tedbiri elden bırakmıyor
Büyükşehir tedbiri elden bırakmıyor
Büyükşehir tedbiri elden bırakmıyor
Büyükşehir tedbiri elden bırakmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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