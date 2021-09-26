Büyükşehir, Tarsus'ta Ömer Nazmi Caddesi'ni Yeniliyor - Haberler
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Büyükşehir, Tarsus'ta Ömer Nazmi Caddesi'ni Yeniliyor

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Büyükşehir, Tarsus'ta Ömer Nazmi Caddesi'ni Yeniliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Anamur'dan Tarsus'a kadar kentin sorun yaratan her noktasında çalışma yürütmeye devam ediyor.

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Anamur'dan Tarsus'a kadar kentin sorun yaratan her noktasında çalışma yürütmeye devam ediyor. Büyükşehir ekiplerinin son çalışma noktası Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi oldu.

900 metrelik yol yenilendi

Ekipler, Tarsus kent merkezindeki en büyük yerleşim yerleri arasında yer alan Akşemsettin Mahallesi'nden geçen Ömer Nazmi Caddesi'nde, bozuk zemini freze makinasıyla sökerek asfalta hazırladı. Ardından zemin revize çalışması yerine getirildi. Yaklaşık 900 metre uzunluğunda olan ve sürekli toz oluşması nedeniyle vatandaşların sıkıntı yaşadığı caddede çift kat sathi asfalt kaplama işlemi gerçekleştirildi. Söz konusu cadde ilerleyen dönemde sıcak asfalt ile kaplanacak. Vatandaşların rahatsızlık duyduğu toz sorunu ortadan kalkacak.

Atalar Mahallesi'nde de 800 metrelik yol yenilendi

Kısa süre önce Tarsus'ta İstiklal, Adile Hala, Mehmet Akif Ersoy Caddeleri ve daha birçok noktada yaşanan yol sorunlarını bir bir ortadan kaldırarak, caddelerin kalite standartlarını artıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez mahallelerin yanı sıra bağlı mahallelerde de yol çalışmalarını sürdürüyor. Tarsus'a bağlı Atalar Mahallesi'nde de 800 metrelik yolda çift kat sathi asfalt döküm çalışması gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26. 9. 2021 09: 01: 55

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