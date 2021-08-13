Büyükşehir, Tarsus'ta 'Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi'ni Hayata Geçiriyor
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Büyükşehir, Tarsus'ta 'Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi'ni Hayata Geçiriyor

Büyükşehir, Tarsus'ta 'Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi'ni Hayata Geçiriyor
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browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi, kadın ve çocuklara yönelik yürüttüğü projelerine bir yenisini daha ekledi.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadın ve çocuklara yönelik yürüttüğü projelerine bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir, Tarsus ilçesinde kadınlar ve çocuklara teknolojik eğitimler sunacak olan 'Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi'ni hayata geçiriyor.

İlerleyen günlerde Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde Şehit Kerim Mahallesi Makam Mevkii'nde açılması planlanan atölyeye toplam 42 başvuru yapıldı. Atölyede, robotik kodlama, oyun geliştirme ve 3 boyutlu tasarım gibi eğitimler verilecek. Kadınlar ürettikleri tasarımları Büyükşehir'in açtığı stantlarda sergileyerek gelir elde etme olanağı bulacak.

"7-17 yaş arası çocuklar ve kadınlara yönelik bu çalışmalar sürdürülecek" Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nde teknoloji birim sorumlusu Emre Aşkın, kısa süre içerisinde açılışı yapılacak olan atölye hakkında şunları söyledi:

"Öncelikle Gazi Çiftliği'nde ilk teknoloji atölyemizi açtık. Şu anda da Tarsus ilçemizde bu merkezimizi açıyoruz. Burada robotik kodlama, oyun geliştirme, 3 boyutlu tasarım gibi eğitimler vermeyi planlamaktayız. 7-17 yaş arası çocuklar ve kadınlara yönelik olarak bu çalışmalar sürdürülecek. Çalışmaların amacı öğrenci bazında çocukların problem çözme becerilerini geliştirmek ve bu anlamda ülke ve dünya genelinde düzenlenen yarışmalara katılım sağlamak. Kadınlara yönelik olarak ise yaptığımız çalışmalarda üretmiş olduğumuz şeylerle kadınlara katma değer sağlamayı amaçlıyoruz. 3 boyutlu tasarım eğitimleri sağlayarak, kadınlara burada üretmiş olduğumuz malzemeler ile kadın üretici stantlarında yer açmayı planlıyoruz. Daha açılmadan 42 öğrencimizin kaydını aldık. Eğitimler, açılıştan sonra çocukların yaş gruplarına göre belirlenecek. Kendi geliştirmiş olduğumuz online platform üzerinden yine online eğitimi de sağlıyoruz. "

Atölyenin tüm malzemeleri Büyükşehir'in geri dönüşüm atölyesinden

Aşkın, atölyenin tüm malzemelerinin Büyükşehir bünyesinde üretildiğini vurgulayarak, "Tarsus Gençlik Kampı içerisinde yer alan Geri Dönüşüm Atölyesi'nde kullanacağımız bütün mobilya malzemeleri üretildi. Dışarıdan herhangi bir malzeme alınmadan atölyemizin şu anki hali oluşturuldu" dedi.

Yayın Tarihi: 13. 8. 2021 09: 25: 57

Kaynak: Habermetre

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