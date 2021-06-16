Büyükşehir, Tarsus'a Modern Bir Yaya Üst Geçidi Kazandırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Sunay Atilla Üst Geçiti'nin yan tarafında kurulu bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan yaya geçidini yeniliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Sunay Atilla Üst Geçiti'nin yan tarafında kurulu bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan yaya geçidini yeniliyor.

Uzun yıllardan bu yana üzerinde bulunan yürüyen merdivenin sürekli arızalanmasından dolayı vatandaşların şikayetlerine neden olan yaya geçidi tamamen sökülüyor.

Yeni üst geçit modern bir mimariyle inşa edilecek Altından Devlet Demiryolları hattının geçmesi nedeniyle yayaların zorunlu olarak kullandığı, fakat ergonomik olmaması ve mevcut yürüyen merdiveninin sürekli arızası nedeniyle sorun oluşturan yaya geçidinin söküm işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından üzerinde her iki yönde de olmak kaydıyla çift taraflı iniş-çıkış yapılabilen, ayrıca özel gereksinimli bireyler ve ileri yaş almış yurttaşlar tarafından kullanılabilecek iki asansörün bulunduğu, estetik görünümlü, son teknolojinin kullanılacağı yaya üst geçidinin inşa işlemleri başlayacak.

Led aydınlatması ve güvenlik kameraları da bulunacak

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'nde görevli Elektrik-Elektronik Mühendisi Serkan Oral, üst geçidin zamanla yaya trafiğini karşılayamaz hale geldiğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yönlendirmesiyle yenileme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Oral, "Her iki taraftan da hem iniş hem çıkışı olan toplam 4 tane yürüyen merdiveni olan, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın da kullanabileceği, her iki tarafta olmak üzere toplam 2 tane asansörü bulunan, yüksekliği 7 metre, genişliği 4 metre, modern mimariye sahip, led aydınlatmalı, güvenlik kameraları ile son teknolojiyi kullanacağımız yürüyen merdiven çalışmalarına başladık" dedi.

Söz konusu işin süresinin 150 gün olduğunu vurgulayan Oral, "Herhangi bir aksilikle karşılaşmazsak daha kısa sürede faaliyete geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 16. 6. 2021 09: 48: 18

Kaynak: Habermetre