Büyükşehir tarımda hedef büyüttü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehir tarımda hedef büyüttü

Büyükşehir tarımda hedef büyüttü Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Tarım A.Ş. tarafından üreticiyle buluşturulan yaban mersini ve ahududu fidanlarından toplanan meyveler, meclis üyelerine ikram edildi.

23.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 23.07.2020 21:10

Büyükşehir tarımda hedef büyüttü

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Tarım A.Ş. tarafından üreticiyle buluşturulan yaban mersini ve ahududu fidanlarından toplanan meyveler, meclis üyelerine ikram edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yıllık 6 bin ton ahududu üretimine mukabil, Türkiye'nin 30 bin ton ahududu ithal ettiğini hatırlatarak, önümüzdeki iki yıl içinde de dağıtacakları fidanlarla ithalatı en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin temmuz ayı meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesi tüm meclis üyelerine ahududu ve yaban mersini ikram edildi. Meclis toplantısının başındaki konuşmasında ikram edilen ahududu ve yaban mersinlerine işaret eden Başkan Alinur Aktaş, Tarım A.Ş. öncülüğünde hayata geçirdikleri tarım projeleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Türkiye'de yaban mersi üretiminin yıllık 4 bin ton olduğunu ve bunun yüzde 20'sinin Bursa'da üretildiğini dile getiren Başkan Aktaş, toptan satışta kilogram fiyatının 60-65 TL olduğunu ve satış sorunu olmadığını kaydetti. Ahududunun ise Türkiye üretiminin 6 bin ton olduğunu ve bunun yüzde 96'sının Bursa'da üretildiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Ancak Türkiye olarak yıllık 30 bin ton ahududu ithal ediyoruz. Bu iki meyvenin bizi ilgilendiren kısmı nerede. Biz 2018 senesinde Bursalı 15 üreticimizi Bosna Hersek'e götürüp, orada ahududu üretimini yerinde gördük. Bursa olarak fidanlarımızı kendimiz yetiştirip dağıtıyoruz. Yüzde 50'si hibe, kalan yüzde 50'sini ise birinci ve ikinci yılda olmak üzere faizsiz alıyoruz. Her geçen gün üretimimiz artıyor. Önümüzdeki iki yılda da dağıtacağımız fidanlarla üretimimiz misliyle artacak ve ithalat en aza inecek. Bu iki proje ile ilgili olarak tekrar köyüne dönen, tarımla hiç ilgisi olmadığı halde bu alanlara yönelenler olduğunu biliyorum. Bursa olarak, zeytin gibi, incir ve şeftali gibi sembol ürünlerimiz var ancak ahududu ve yaban mersini de bizim için iki önemli kalem olacak" diye konuştu.

Bu arada Büyükşehir Belediye Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı ve Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü de meclis üyelerine şeftali ikram etti.

Çiftçiye tam destek

Yaban mersini, ahududu, aronya, gojiberry, çilek ve lavanta gibi katma değeri yüksek ürünleri Bursa tarımına kazandıran Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl 10 bin, bu yıl ise 75 bin adet yaban mersini fidanını üretici ile buluşturmuştu. Bu yıl güz döneminde de 75 bin fidanı çiftçiye ulaştırmayı amaçlayan Tarım A.Ş.'ye 250 bin adetlik talep gelmesi Bursalı üreticilerin alternatif ürünlere olan ilgisini de gözler önüne serdi. Fidan maliyetlerinin yarısının Büyükşehir tarafından karşılandığı, kalan yarısının ise ikiye bölünerek, ilkinin ikinci hasattan sonra, diğerinin ise üçüncü hasattan sonra alındığı proje kapsamında, Tarım A.Ş.'nin desteği sahada da devam ediyor. Uzman teknik ekiple ekili alanları gezip, çiftçilere teknik destek sağlayan Tarım A.Ş. hasattan paketlemeye, satıştan pazarlamaya kadar her alanda çiftçiye destek vermeye devam ediyor.

Büyükşehir tarımda hedef büyüttü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı 3. Sayfa
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık 3. Sayfa
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı Güncel
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı Spor
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Magazin
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ayasofya Camii için özel paralar basıldı
Ayasofya Camii için özel paralar basıldı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
'Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak' diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler
Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler
'Meis Adası Türkiye'ye daha yakın' diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile bir araya geldi
Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile bir araya geldi
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Son Dakika: Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Vedat Muriç, 2 maç ceza aldı
Son Dakika: Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Vedat Muriç, 2 maç ceza aldı
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Adliyede oğluna tanıklık yapan yaşlı adam, eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Adliyede oğluna tanıklık yapan yaşlı adam, eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Mensur Işık Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Merve Boluğur Tuvana Türkay Selçuk Yöntem
Spor İrfan Buz Selçuk İnan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Mehmet Boynukalın Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Büyükşehir tarımda hedef büyüttü - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 21:11:37. #1.15#
title