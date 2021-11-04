Büyükşehir, Tarım Fuarına ulaşım sağlıyor

MANİSA (Bültenler) - Ülke genelinde 100'ün üzerinde firma ve 10'un üzerinde kurum ve kuruluşun yer aldığı fuar, 7 Kasım 2021 Pazar günü saat 19.00'a kadar açık olacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi de fuara katılmak isteyen üreticiler için 17 ilçede otobüs tahsisinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi, fuar boyunca üreticileri fuara taşıyacak.

Tekno Tarım 2021 Manisa 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde gerçekleşen fuara Türkiye genelinde 100'ün üzerinde firma ve 10'un üzerinde kurum ve kuruluş katılım sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi fuara verdiği desteklere ilave olarak, 17 ilçedeki üreticilerin teknolojik tarım aletlerini incelemeleri ve son teknolojik ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olabilmeleri amacıyla otobüs tahsisinde bulundu. 04-07 Kasım 2021 tarihleri arasında konuklarını ağırlayacak olan 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı üreticiler, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin araçları ile ücretsiz olarak ziyaret edebilecekler.

SNS Fuarcılık'tan Büyükşehir'e Teşekkür

Manisa 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı düzenleyen SNS Fuarcılık'tan da fuara verilen destekler ve ücretsiz otobüs seferleri için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür edildi.

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